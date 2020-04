Nouveaux abandons, difficultés financières, le directeur Franck Goffaux confie ses craintes.

Jamais au cours de son histoire, le refuge pour animaux n'a enregistré autant d'adoptions. Avec, en avril, 108 chiens sortis pour 93 rentrés, le taux d'occupation des chenils est loin d'être complet. Une partie a même pu être fermée. Ce mois d'avril semble suivre la même courbe.

"Même si nous sommes en période de confinement nous poursuivons nos activités. Bien entendu elles sont adaptées aux circonstances en termes de personnel et de bénévoles sur le terrain. Nos services d'inspections répondent aux cas les plus urgents," confie Franck Goffaux, le directeur.

Avec des équipes réduites et des bénévoles priés de rester chez eux, les résultats d'adoption aussi bons soient-ils inquiètent quelque peu le directeur. "Je crains le contrecoup. Certes, le confinement est une occasion d'adopter un animal. Celui-ci pourra prendre les meilleures habitudes car tout le monde doit rester un maximum à la maison. Il y a aussi moins d'abandons du fait que les animaux ne sont plus seuls et n'ont plus de gestes d'ennuis et de destruction. J'espère qu'au terme du confinement les gens n'auront pas l'idée d'abandonner les animaux car leurs habitudes auront de nouveau changées."

La SPA de Charleroi compte, tout au long de l'année, sur ses animations pour ouvrir ses portes au public et par la même occasion récolter des fonds chose actuellement proscrite. Elle est aussi présente à l'extérieur lors de balades canines notamment. "Ne plus organiser de fêtes ou des portes ouvertes est très dommageable pour nous. Cela nous aide dans nos frais au quotidien. Nous avons prévu de nouveaux aménagements pour le confort des animaux et nous sommes dans l'incertitude pour le moment. Avoir nos portes toujours ouvertes nous permettait également de récolter de la nourriture. Certains nous apportaient de la nourriture parce que juste ils étaient allés au magasin et nous ont pris un paquet qu'ils déposent en passant. Nous devons aussi penser aux chevaux, aux rongeurs, aux chèvres,... Nos réserves risquent aussi de fondre car nous ne récoltons plus de nourriture provenant d'endroits actuellement fermés."

Actuellement, il est toujours possible d'adopter un animal. Il suffit de se rendre sur le site Internet, de consulter l'ensemble des photos des animaux proposés à l'adoption et ensuite de prendre rendez-vous.

Avec la saison des chatons qui arrive, la SPA est toujours à la recherche de familles d'accueil pour aider à sociabiliser les petits animaux en vue d'une adoption.