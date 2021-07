Sur le coup de midi, l'ensemble des policiers et du personnel civil de la tour de police se sont retrouvés au pied de celle-ci au garde à vous afin de rendre hommage aux victimes des inondations lors de cette journée de deuil national.

Pendant une minute, les sirènes ont retentis avant de laisser place à une nouvelle minute de silence total. Sur place, on pouvait sentir la compassion dont ont fait preuve policiers et personnel civil. Même si la zone de Charleroi a relativement été épargnée l'esprit de corps était de mise en de pareilles circonstances. "Après l'urgence et les sauvetages arrive le moment des hommages. A la zone de police de Charleroi nous avons tenu a exprimer toute notre compassion par rapport aux victimes de ce drame. Les services de police ont l'habitude de gérer les situations de crises et nous avons beaucoup d'empathie pour les collègues et les sauveteurs," déclare David Quinaux.

Même si la zone de police de Charleroi n'a pas été autant impactée par les inondations, ils ont tenu à apporter leur aide aux collègues des zones limitrophes comme la zone Germinalt et Aiseau-Presles/Châtelet Farciennes.