En ces temps de crises (sociale, économique et sanitaire), toutes les idées sont bonnes pour favoriser la relance du commerce, et notamment l’activité des restaurants. C’est dans ce cadre que la conseillère C+ Anne-Sophie Deffense vient de suggérer d’étudier la gratuité du parking entre midi et 14h dans les zones payantes du centre ville.

Dans sa réponse écrite à sa question, l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo) n’y va pas par quatre chemins. "Administrativement lourde à mettre en œuvre, cette modification du règlement de stationnement ne serait pas bénéfique", réplique-t-il en substance. "Au contraire, elle ne ferait qu’aggraver un déficit d’emplacements. Prévoir une gratuité sur le temps de midi induit d'avoir deux périodes ouvertes à redevance, une en matinée, l'autre l'après-midi. Du coup, en se garant à 11h30 et en payant la somme de 0,5 euro, un usager pourrait bloquer une place jusque 15h. Actuellement, l'heure de table provoque déjà des pics de stationnement. La zone rouge de parking (centre-ville, Horeca abondant) est en effet proche de la saturation". Dans la mesure où des habitudes sont prises, où des applications digitales permettent de payer à distance et où la première demi-heure est déjà offerte à tous les usagers, Xavier Desgain estime "qu’il faut rester sur les mêmes bases. On ne change pas une formule qui répond aux attentes des automobilistes, à savoir leur permettre de trouver une place de parking en centre-ville en favorisant la rotation." Proposition écartée donc.