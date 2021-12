Nous voilà clairement rentrés dans la période des fêtes. Un peu partout les décorations de Noël font leur apparition. Avec elles flotte souvent un esprit plus léger qui va souvent de pair avec une perte de vigilance ou de créativité. Tout cela est un contexte rêvé pour les voleurs.

En cette période, les stratagèmes tournent souvent autour de la récolte d'étrennes. Face à tout cela, il faut rester vigilant. Faux agents de récolte de déchets, faux policiers ou encore fausses infirmières usent souvent de ruses pour soutirer de l'argent ou parfois même entrer dans les habitations pour repérer avant de commettre un vol.

Philippe Borza, Chef de Corps de la police de la zone de police d'Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes prévient et dispense quelques conseils. "La plus grande vigilance doit rester de mise. De nos jours peu de services font encore du porte-à-porte. Il y a des signes qui parlent d'eux-mêmes. Si ce sont des agents de récoltes de déchets et qu'il y a un camion avec, c'est difficile de ne pas le voir par exemple." Le policier conseille de ne pas avoir peur de demander une identification. "Une personne doit justifier de sa venue avec un badge l'identifiant avec une photo. Si ce n'est pas le cas ou s'il y a un doute appelez la police au 101 nous vérifierons et interviendrons."

L'obscurité et le port du masque ne facilite pas l'identification mais à encore Philippe Borza a des conseils préventifs. "En cas de doute et pour que nous puissions intervenir le cas échéant, il ne faut avoir peur non plus de demander à ce que la personne baisse son masque afin de voir son visage en entier. Il faut d'autant plus se méfier des personnes qui sonnent à votre domicile au soir. Ce n'est pas normal et mérite d'être signalé."

Le principe étant de jouer avec les sentiments des gens, es voleurs n'hésitent pas à jouer sur la corde sensible. Les sujets sont nombreux en cette période de Covid et il est facile de laisser rentrer quelqu'un alors qu'une autre personne distrait l'habitant. Faux policiers et fausses infirmières useront de l'actualité pour amadouer les plus sensibles.

Les habitants des quartiers doivent aussi rester vigilants et signaler toute action suspecte comme une voiture inconnue qui tourne sans sembler avoir de but.