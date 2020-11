Sans surprise, la meilleure table de la région reste la ferme-restaurant du Prieuré Saint-Géry, du côté de Beaumont, avec son 17,5/20 qui reste stable : le chef Vincent Gardinal continue à épater les juges, visiblement année après année. En progression, notera également la Table de la Manufacture Urbaine, du chef Fabrizzio Chirico, qui gagne un demi-point pour s'afficher à 15,5/20 avec sa bistronomie axée sur des produits locaux.

Le Val d'Heure, à Montigny-le-Tilleul, reste en bonne place avec son 15/20, ainsi que Chermanne (Charleroi) et l'Esprit Bouddha (Gosselies) qui plafonnent tous les deux à 14,5/20. De son côté, le Mont-à-Gourmet, à Gouy-lez-Piéton, gagne également du terrain dans le coeur des juges et passe à 14/20.

Quelques nouvelles tables font leur apparition cette année. On notera notamment La Villa Giulia, à Lambusart, qui s'en sort avec un respectable 12/20 avec sa cuisine italienne traditionnelle. A Hantes-Wihéries, c'est Le Grand Pré qui fait son apparition dans le Gault&Millau de cette année, aussi avec un 12/20. Mais il y a aussi une disparition, hélas, de l'Eveil des Sens, qui a fermé en début d'année, avant l'arrivée de la pandémie : c'était la deuxième meilleure table de la région, avec un superbe 17/20 qui doit manquer à bien des papilles.

Enfin, et pour conclure, dans la catégorie "POP" du Gault&Millau, on retrouve The Huggy's Bar (Charleroi), Blablah Wine (Charleroi), The Huggy's Bar (Gerpinnes) et Monsieur Spoon (Nalinnes). Aucune enseigne n'a été renseignée en catégorie "Cocktail" pour notre région.

En région de Charleroi, les enseignes à retenir sont :

La Table de La Manufacture Urbaine, à Charleroi (en progression) à 15,5/20

Chermanne, à Charleroi, à 14,5/20

L'Esprit Bouddha, à Gosselies, à 14,5/20

Le Mont-à-Gourmet, à Gouy-lez-Piéton, (en progression) à 14/20

La Vigneraie, à Mont-sur-Marchienne, à 13,5/20

2 Fenêtres, à Charleroi, à 13/20

Au Provencal, à Charleroi, à 13/20

Sotto Il Ponte, à Charleroi, à 13/20

Bulthaup, à Gosselies, à 13/20

On 600 Bien, à Jumet, à 13/20

L'Entre-Deux, à Pont-à-Celles, à 13/20

Le Monteco, à Monceau-sur-Sambre, à 13/20



Le Bambino, à Monceau-sur-Sambre, à 12/20

Da Mimmo e Giovanna, à Ransart, à 12/20

Il Trulletto, à Ransart, à 12/20

La Villa Giulia, à Lambusart, à 12/20 (nouveau)

Pour la Thudinie et Gerpinnes:

Le Prieuré Saint-Géry, à Solre-Saint-Géry, à 17,5/20

Le Val d'Heure, à Montigny-le-Tilleul, à 15/20

La Part des Anges, à Ragnies, à 14/20

Tribeca, à Gerpinnes, à 13,5/20

De Vous à Nous, à Montigny-le-Tilleul, à 13/20

Vin Rue des Ecoles, à Nalinnes, à 12/20

La Petite Gayole, à Thuin, à 12/20





Le Grand Pré, à Hantes-Wihéries, à 12/20 (nouveau)

Dans la Botte du Hainaut: