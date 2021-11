L’interpellation nous a été faite par des parents de sportifs à la suite de compétitions organisées dans différents halls omnisports du Parc des Sports de Charleroi. Une fois sur place, il était demandé aux personnes souhaitant assister à ces dites compétitions de présenter leur CST (Covid Safe Ticket) en ordre à la porte d’entrée du bâtiment afin d’y pénétrer et de se poser dans les gradins afin d’encourager les sportifs. Certains s’étonnent, qu’alors ils souhaitaient aller se désaltérer à la buvette dans le même bâtiment, ils étaient invités à présenter à nouveau leur CST.

D’un côté, il est obligatoire de fournir la preuve d’une vaccination ou autre via son CST et d’un autre côté les buvettes sont soumises aux contrôles liés à l’Horeca. Le contrôle est donc obligatoire même si la buvette est située dans le même bâtiment. Afin de ne pas multiplier les contrôles, certains organisateurs fournissent un bracelet attestant d’un premier contrôle à l’entrée du hall omnisports et ainsi ne pas procéder à un deuxième contrôle dans la buvette.

Nous avons contacté le cabinet de l’Échevin des sports Karim Chaïbaï pour nous expliquer la chose. Bien que ces contrôles ne relèvent pas de sa compétence mais des autorités régionales, son service nous a répondu en toute transparence. "Depuis le 1er novembre 2021, le décret fixant les mesures de prévention contre la Covid-19 sont de stricte application. Dès que l'on entre dans un complexe sportif il faut présenter un CST valable.Rien ne s'oppose à ce que les clubs fournissent un bracelet aux personnes qu'ils ont contrôlé pour faciliter la suite. C'est leur responsabilité. Les buvettes sont soumises aux règles Horeca. Il est donc logique, qu’elles contrôlent, si rien ne leur dit que c’est un visiteur qui a déjà été contrôlé. Il peut être là uniquement pour un verre. C'est aux gestionnaires des buvettes de s'assurer que personne n'entre par ces buvettes. Cela dit, vu la configuration de nos complexes/terrains, il y a quasiment toujours une entrée unique avant d’aller à la buvette. Rien n'est facile dans cette gestion. Elle n'est pas de notre fait mais bien de nos autorités régionales dont l'objectif est de protéger le public de la pandémie de la Covid-19. A tous les niveaux nous nous efforçons de mettre en place une communication la meilleure possible. D’ailleurs merci à notre administration et au Parc des Sports pour le suivi. Pour l’extérieur, la règle de 200 est d’application. A ce stade, tout se déroule bien. Nous avons des retours et les clubs appliquent la règle."