1.140.000 euros pour l'opération "Eté Solidaire" et des centaines de jeunes qui travailleront cet été pour leur commune.

La saison estivale est lancée. Pour certains jeunes, c'est le moment du farniente tandis que pour d'autres c'est le moment de se retrousser les manches car le travail commence.

Qu'ils habitent Courcelles, Pont-à-Celles, Charleroi, Gerpinnes ou encore Châtelet, des jeunes âgés de 15 à 21 ans confrontés à des difficultés sociales sont engagés par leur commune afin d'aider les services communaux à améliorer, embellir et valoriser leur quartier et leur environnement proche. Outre le travail sur le terrain, l'opération consiste également à promouvoir ou renforcer leur solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels, particulièrement avec les personnes âgées. Homes, routes, parcs, cimetières et autres espaces publics seront particulièrement bien soignés par les jeunes motivés.

Cette opération destinée exclusivement aux communes permet également aux différents services sociaux communaux de collaborer. C'est ainsi qu'à Courcelles, 88 jeunes ont pu être engagés par le CPAS, le PCS, A Chacun son logis (la société de logement sociaux courcelloise),...

Les jeunes travailleurs auront, en plus d'étoffer leur CV, l'opportunité d'être les acteurs principaux pour un mieux-vivre dans leur commune.

Pour rajouter un peu de beurre dans les épinards, cette année, la participation de la Wallonie passe de 420 à 490 euros.

L'année dernière ce ne sont pas moins de 224 communes qui ont participé à l'opération et 2.450 jeunes engagés dont 2. 244 ont été subventionnés dans le cadre de l’appel à projets.