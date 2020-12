La première phase de travaux du projet de service unique de travail social d'urgence à destination du public de rue peut être lancée: le CPAS de Charleroi vient de se voir octroyer le permis d'urbanisme nécessaire par le collège communal de Charleroi. Ce service unique prendra place au 18 rue Spinois à Charleroi, où se trouve actuellement l'accueil de soirée et certains services du pôle de santé mentale.

L'objectif est de regrouper dans un même lieu les différents services d'urgence du CPAS : Carolorue et ses éducateurs urbains, Activ'action et ses ateliers communautaires, l'abri de nuit (actuellement le Dourlet), l'accueil socio-sanitaire et le service d'intervention d'urgence disponibles h24.

"Nous pourrons améliorer le service pour nos concitoyens en situation extrêmement précaire, notamment celles et ceux qui vivent en rue. Ce nouveau pôle permettra de mettre fin au morcellement géographique des différents services et de mieux articuler les missions et les services", note le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe. "C'est un premier pas qui peut amener ces personnes fragilisées vers un projet de relogement, je suis en contact permanent avec le secteur associatif et l'amélioration de l'accueil du public de rue est l'une de leur plus grande préoccupation", ajoute l'échevine de l'Urbanisme et du Logement, Laurence Leclercq.

Neuf modules provisoires seront installés à côté du bâtiment existant, rue Spinois : ils deviendront deux salles de réunions, 4 bureaux et 3 lieux de consultations. 370.000€ ont été budgétés pour cette première phase d'aménagement. La seconde phase, qui suivra pour 200.000€, sera de réaménager le bâtiment (administratif aujourd'hui) une fois que les services auront été relocalisés dans les modules provisoires. Il pourra alors accueillir 40 lits pour hommes, 8 lits pour femmes, des sanitaires, une buanderie sociale et une bagagerie. Le tout devrait être terminé pour la période hivernale 2021-2022, soit l'année prochaine.