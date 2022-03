S’il est un combat que Charles Szymkowicz ne lâchera pas, c’est bien celui de la sauvegarde de la fresque marouflée Les arts et métiers peinte par Gustave Camus en 1962 pour orner un mur de la Bourse du Commerce, une enseigne aujourd’hui disparue avec la démolition de l’extension du Passage de la Bourse.

En 2014, au moment de la construction de Rive Gauche, il s’inquiétait du devenir de l’œuvre de celui qui fut son professeur et ami.

Avec la Société royale d’archéologie de Charleroi, il initiait un mouvement pour la sauvegarde de cette peinture de six mètres sur six. "Des élèves de l’académie ont prêté main-forte pour monter les échafaudages. Il fallait entailler le mur, enlever centimètre par centimètre. Dès le premier jour, cela s’est avéré compliqué. Le lendemain, l’échafaudage avait disparu. Il a fallu demander un subside pour louer un autre échafaudage. Par miracle et par volonté, l’œuvre a été enlevée. Il faut maintenant la restaurer et trouver un lieu dans Charleroi où tout le monde pourra la voir", explique Charles Szymkowicz. La peinture est actuellement en dépôt à l’hôtel de ville de Charleroi. Les autorités carolos et le comité de sauvegarde doivent se rencontrer très prochainement pour tenter de trouver une solution. Plusieurs éléments de la fresque rappellent le passé industriel carolo. "J’envisage de peindre la figure de Camus mais je ne pourrais pas le faire avant que cette œuvre ne soit définitivement préservée", ajoute Charles Szymkowicz.