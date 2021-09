En juillet 2019, Vanessa* âgée d’à peine 12 ans et scolarisée en sixième primaire était mal dans sa peau. La jeune adolescente avait même confié ses envies suicidaires à Renaud. À l’époque, Renaud est âgé de 23 ans et vient tout juste d’être papa. Sa compagne se trouve encore à la maternité pour récupérer des forces après un accouchement quand Renaud a décidé de tchatter avec Vanessa.

Une invitation sur Facebook plus tard, le jeune père échange des messages avec la mineure qui habite dans le même quartier. Renaud est parfaitement informé de l’âge de sa voisine puisque c’est la petite sœur d’une de ses connaissances. Ce dernier ne perd pas de temps et n’hésite pas à se montrer direct, profitant de l’absence de sa compagne qui vient tout juste d’accoucher de son enfant pour évoquer ses envies sexuelles : "Je voulais coucher avec elle pour fêter l’enterrement de ma vie de jeune homme. Peu importe son âge, c’était juste pour un soir et basta", a-t-il confié dans son audition.

Pour parvenir à ses fins, Renaud a envoyé une photo de son sexe en érection, invité la jeune fille à envoyer des "nudes" ou à s’éclipser pour le rejoindre dans le quartier avant que le grand frère de la mineure intervienne pour mettre fin à la discussion.

Le 11 juin dernier, le parquet avait requis une peine de 5 ans de prison ferme contre le prédateur sexuel. Absent à l’audience initiale, Renaud a brillé une nouvelle fois par son absence lors de la lecture du prononcé. Condamné à 5 ans de prison, le jeune homme sera prochainement arrêté puisque le tribunal a ordonné son arrestation immédiate.

* le prénom a été changé pour préserver l'identité de la victime.