Le nombre croissant des personnes touchées par la covid reste très interpellant. Que ce soit dans les entreprises, les administrations ou encore dans les écoles, tous ces secteurs doivent s'adapter afin de contrer cette hausse des cas positifs.

Pour ce qui est de la situation dans les écoles, le Député et Conseiller communal Germain Mugemangango (PTB) a interpellé Julie Patte (PS), échevine de l'enseignement au dernier conseil communal. "Quels sont les plans pour équiper l'ensemble des écoles de Charleroi de détecteurs CO2 ? Existe-t-il un plan ventilation pour les écoles de Charleroi, pour les bâtiments publics, pour les bâtiments abritant des agents publics et pour les structures d'accueil qui dépendent du CPAS et de l'ISPPC ?"

En réponse, l'échevine socialiste a présenté un plan d'actions. "Au niveau des écoles communales de la Ville de Charleroi (fondamentales et secondaires), les salles de gymnastique et de psychomotricité sont déjà équipées en détecteurs de CO2 depuis plusieurs mois suite en respect d’une première circulaire. Concernant les autres locaux, suite aux circulaires de fin novembre relatives aux différents types d’enseignement, la FWB a dégagé une enveloppe budgétaire afin de pouvoir les équiper. Suite aux directives de la FWB et aux subsides octroyés par celle-ci, des bons de commande ont été établis par l’administration de l’enseignement afin d’acquérir les appareils de mesures de concentration de CO2 requis."

Parmi les solutions concrètes on trouve des recommandations qui restent d'application en attendant l'arrivée des appareils de mesures de concentration de CO2 comme l'aération des locaux. Pour l’enseignement communal de la Ville de Charleroi et ce en tenant compte des subsides octroyés par la FWB voici la liste des détecteurs de CO2 commandés :

Les écoles de promotion sociale : 94 pour un montant de subside FWB de 6 580 euros. Les écoles fondamentales : 459 pour un montant de subside FWB de 32 130 euros.

Les écoles fondamentales : 459 pour un montant de subside FWB de 32 130 euros.

L’école fondamentale spécialisée : 14 pour un montant de subside FWB de 980 euros.

Les écoles secondaires : 30 pour un montant de subside FWB de 2 100 euros.

Au total 597 détecteurs de CO2 ont été commandés pour un montant de subside de 41 790 euros. Le suivi est en cours pour équiper également les académies (toujours en attente de subside de la FWB).

En termes de ventilation de l’enveloppe de subside de la FWB, la priorisation se marque de manière suivante en fonction du type d’enseignement : Pour l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, chaque PO recevra un droit de tirage correspondant à 50 euros par tranche de 15 élèves.

Pour l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, chaque PO recevra un droit de tirage correspondant à 50 euros par tranche de 30 élèves.

Pour l’ESAHR, chaque PO recevra un droit de tirage de 50 euros par tranche de 80 élèves.

Pour la Promotion sociale, chaque PO recevra un droit de tirage de 50 euros par tranche de 30 élèves.

"En ce qui concerne les écoles communales de Charleroi l’achat d’appareils de mesures de concentration de CO2 et détecteurs de CO2 portables a été privilégié. Indépendamment du subside de la FWB une commande de détecteurs de CO2 par la Ville de Charleroi sur fonds propres est en cours afin d’équiper au maximum les écoles," conclut Julie Patte.