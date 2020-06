C’est la volonté exprimée par l’échevin de la Jeunesse de Charleroi.

La ville de Charleroi ne compte pas relancer son conseil consultatif des jeunes. L’expérience a vécu, elle s’est achevée voici un an et demi, les leçons ont été tirées, indique l’échevin en charge de la Jeunesse Karim Chaïbaï dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal.

Si la magie a opéré auprès des 12-18 ans lors de l’installation de ce dispositif, l’intérêt s’est émoussé au fil du temps. Mais cela n’empêche pas le besoin impérieux d’intégrer la jeunesse dans les processus participatifs citoyens. Or, les outils actuels ne rencontrent pas leurs attentes. Il faut donc chercher de nouveaux moyens de les mobiliser dans le débat local, les impliquer dans la construction de leur ville.

Et ce qui marche, ce sont des projets plus ciblés et de courte durée. Exemple ? Safer Cities qui aborde les thématiques de l’Égalité des genres et du Mieux-vivre en ville avec des jeunes de 14 à 20 ans. "L’an dernier, il y avait eu la collaboration entre les Maisons de Jeunes pour le passage du tour de France", rappelle l’échevin. "Ce projet a inspiré l’idée de la création d’une plateforme pour travailler sur d’autres événements du genre." Il n’en fait pas mystère. Karim Chaïbaï entend embarquer la jeunesse dans des projets concrets et signifiants. "Nous sommes au début d’une réflexion post-crise sanitaire qui nous amènera sans doute à revoir nos fonctionnements actuels. Être à l’écoute des jeunes et de leurs besoins sera une nécessité absolue pour se calquer à leurs réalités." Dont acte.