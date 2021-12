Bonne nouvelle pour les Jumétois : la rue Sohier va bénéficier d’une rénovation de façade à façade à hauteur d’un million d’euros. L’échevin en charge des Travaux Eric Goffart (C+) a mis l’attribution du marché à l’ordre du jour d'une réunion du collège. Et tout est désormais prêt à démarrer, il n’y a qu’à donner l’ordre de commencer.

D’une longueur de 450 mètres, la rue Sohier permet de rejoindre la place Mayence et la rue Frère Orban dont la modernisation figure aussi dans la liste des exécutions programmées en 2022. Ce chantier s’étalera sur une durée de huit mois, soit précisément 170 jours ouvrables. Il porte sur le remplacement de 3000 mètres carrés de revêtement et de 2200 m² de trottoirs, ainsi que la création d’îlots pour sécuriser et apaiser le trafic. Il est enfin prévu d’améliorer le cadre de vie à l’aide de nouvelles plantations.

Pour ne pas perturber l’organisation des festivités de la Madeleine, un folklore très cher au cœur des Jumétois, l’échevin a confirmé son intention de planifier les travaux en accord avec les autorités de la marche. Le chantier devrait s’ouvrir en 2022 dans le deuxième semestre, indique l’échevin Eric Goffart.