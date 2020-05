À Nalinnes, 12 sur 18 élèves de 1re année étaient présents à l’école.

Une rentrée réussie pour les 1ère année de l’école primaire de Nalinnes-Centre (région de Charleroi). 12 élèves sur 18 sont rentrés à l’école. La classe a été divisée en deux groupes de six pour respecter les 4 m2 dans la classe, avec chacun une institutrice.

C’est sans masque que les enfants ont passé la grille de l’établissement. Une complication en moins pour les 1ère année, ou presque. Les enseignants, eux, doivent le porter. "C’est compliqué de parler avec le masque, surtout pour la lecture. Les enfants apprennent à lire et ne voient pas nos lèvres pour la prononciation. On doit trouver d’autres façons d’expliquer comment se prononce une lettre. C’est difficile aussi car on ne peut pas s’approcher pour les aider. On doit s’adapter" , explique Madame Rosalie, l’institutrice attitrée des 1ère.

(...)