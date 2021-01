Léger, voire insignifiant : dans l’enseignement obligatoire organisé à Charleroi par la ville, les retours de vacances n’ont nullement plombé la fréquentation.

"Les quarantaines n’ont entrainé qu’un absentéisme de 0,3% tant chez les élèves que chez les enseignants", selon la Première échevine de tutelle Julie Patte (PS). "Ce lundi, l’ensemble des écoles de notre réseau ont rouvert leurs portes dans les conditions définies par la circulaire ministérielle".

La ville de Charleroi gère 47 écoles d’enseignement obligatoire, 45 dans le fondamental et 2 dans le secondaire, ce qui représente quelque 80 implantations. "A ce jour, aucun cas rapporté de covid ne nous a été signalé. Je pense que le dispositif sanitaire mis en place pour réduire le risque de propagation mais aussi les mesures imposées par le fédéral durant les congés de noël ont porté leurs fruits. La rentrée s’effectue en tous cas chez nous de manière très sereine", se félicite-t-elle.

Pour prendre les décisions les plus judicieuses dans le secteur scolaire, les autorités politiques carolos se sont adjugé l’expertise d’un groupe de dialogue composé de directeurs et de représentants du pouvoir organisateur, le G7 comme il a été baptisé. "Ses recommandations nous aident à opérer les bons choix", se félicite Julie Patte. C’est ainsi que la distribution des gourdes en métal aux élèves a été postposée, et que des séjours montagne à Marcinelle en Montagne au printemps doivent remplacer les classes de neige. "C’est l’une des bonnes choses de la covid : ce dispositif sera maintenu dans l’avenir."