A partir de ce mercredi 28 avril, les citoyens de Montignies-sur-Sambre,Gilly et Ransart pourront s'y rendre pour porter plainte.

Dès ce mercredi 28 avril le poste de police flambant neuf accueillera tous les citoyens de Gilly, Ransart et Montignies-Sur-Sambre pour le dépôt de plainte et les citoyens de Montignies-sur-Sambre qui souhaitent rencontrer leur inspecteur de proximité. Les citoyens de Gilly et de Ransart demandeurs de rencontrer leur inspecteur de quartier doivent encore, actuellement, se rendre au boulevard Mayence n° 14 à Charleroi.

Au-delà d'offrir un nouvel espace de travail aux policiers du District Est, c'est l'étage de la maison communale annexe situé sur la place Albert 1er qui fera l'objet de travaux. Ceci afin d’y installer les inspecteurs de proximité de Gilly et de Ransart et d’ainsi consolider le poste principal du district EST. Ultérieurement une antenne de la police sera également installée à Gilly afin de renforcer la couverture de ce district.

Le montant des travaux s'élève à 631.701,28 euros.