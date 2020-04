Depuis plusieurs semaines, la Belgique est confinée pour lutter contre la pandémie du Covid-19. De nombreux témoignages de solidarité ont eu lieu, envers le personnel soignant, mais également envers les pompiers.

Ce vendredi, en milieu d'après-midi, la quatrième compagnie des pompiers de Marcinelle a reçu des tartes, des antipasti, des pizzas gracieusement offerts par le restaurant italien La Buffala, Makro, Charleroi-Salaisons et la maison Altesse de Ransart.

Trois amis, Kendy Berti, caporal pompier ici, à Charleroi, et ses deux amis d'enfance, Gil Romain, qui travaillent au restaurant La Buffala, à Jumet, et Stéphane Rosaviani, de Charleroi-Salaison, sont à l'origine de cette superbe initiative. « On pense beaucoup au personnel hospitalier. Mais il ne faut pas oublier que les pompiers, ainsi que la police et les éboueurs se retrouvent également au front alors que ce virus fait rage », explique Gil Romain, du restaurant La Buffala. © FVH



Les éboueurs bientôt nourris

Depuis quelques jours maintenant, Gil Romain distribue gratuitement des repas.

L'initiative ne compte pas s'arrêter là en distribuant des repas à d'autres services dans les prochains jours. « Nous avons eu contact avec Tibi pour distribuer des repas. Nous comptons continuer un maximum, dans la limite du raisonnable bien évidemment, une à deux fois par semaine. »