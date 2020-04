Une bonne odeur de cuisine flotte dans l’air : bienvenue à la maison de la Croix-Rouge de Jumet, transformée en poste avancé du ravitaillement d’urgence.

Chaque matin, des bénévoles se relaient aux fourneaux pour préparer des repas distribués aux SDF. Les menus sont dictés par les stocks disponibles. Ce jour, il y a un velouté de poireaux et des durums. Tout doit être prêt pour 11 h, car les équipes des centres d’accueil de journée et de nuit du Relais social viennent retirer la marchandise. Christine et Élodie sont à pied d’œuvre depuis 8 h, elles découpent les légumes pour la soupe. Demain, ce sera au tour de Nancy et Jacqueline, puis d’Audrey et Jean-Michel.