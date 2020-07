Entre vendredi soir et dimanche soir, la police locale de Charleroi et ses patrouilles ont veillé, en plus de ses missions "habituelles", à faire respecter les mesures spécifiques décidées par le Conseil National de Sécurité (distanciation sociale, tracing dans l'Horeca, heure de fermeture des établissements, etc.) et le complément de mesures prises à Charleroi par le bourgmestre (port du masque obligatoire dans l'intraring et sur les zonings commerciaux).

"Sur le port du masque, notre mission est pour l'instant essentiellement préventive, avec un rappel de la norme aux gens, parce que l'ordonnance est méconnue d'une partie du public", note le porte-parole de la police locale, l'inspecteur David Quinaux. "Ce qu'on remarque, c'est que les rues très commerçantes, principalement le boulevard Tirou et environs, les gens sont globalement porteurs d'un masque, mais ils le retirent dès qu'ils sortent de cet axe hyper-commerçant. Il y a une période d'adaptation et d'information : ce serait compliqué de verbaliser quand la majorité ne respecte pas, donc il faut d'abord que la norme, toute neuve, ait le temps de percoler. Une fois que tout le monde saura, et qu'une minorité ne respectent pas le port du masque, il sera envisageable de verbaliser. Parce que notre objectif n'est pas de verbaliser, c'est que les gens respectent les mesures, surtout."

Il signale aussi qu'il y a une fracture numérique, et des difficultés sociales qui font que le respect de la norme n'est pas toujours évident : beaucoup de gens ne lisent pas la presse, ou dans le cas de SDF ou d'étrangers en séjour illégal ils ne sont pas toujours au courant des actualités : "il faut laisser le temps aux éducateurs de rue de procéder aux rappels et de fournir les masques à ces publics."

Cependant, il y a eu des situations problématiques qui ont nécessité des interventions policières :