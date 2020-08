Plus de doutes, c'est la rentrée. Si les écoles ont tout prévu pour accueillir les élèves, dans les salles de sports de la ville de Charleroi on a aussi préparé l'accueil des élèves et des sportifs. "Avant tout, je sais que les clubs ont traversé ou traversent encore une période difficile. Les activités peuvent à présent reprendre et cela doit se faire dans les meilleures conditions et pour cela la Ville, les clubs et les fédérations doivent collaborer", explique Karim Chaïbaï, échevin des sports de la ville de Charleroi.

Si le matériel a été fourni aux différents hall omnisports gérés par la ville de Charleroi et le personnel sensibilisé à un nettoyage particulier, il faut veiller aussi aux périodes comme les week-ends et les soirées. "Nous avons envoyé un courrier au club pour qu'ils soient attentifs quand le personnel d'entretien n'est pas sur le site. Il s'agit d'un effort collectif. Il faudra veiller à ce que les installations soient désinfectées avant et après les activités. Nous espérons une gestion en bon père de famille."