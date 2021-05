© So You

Sébastien Brohette tient le "So You" sur la place de la Digue à Charleroi. Sa terrasse et celles à côté, à l'abri des voitures (mais pas du vent) sur cette place de la ville basse, sont devenu un repaire pour bon nombre de jeunes carolos au sortir des écoles. Mais le tenancier a un message à faire passer à ses clients :

De fait, bon nombre de clients sont allés, vendredi passé, siroter un verre sur la place de la Digue. "Et ce vendredi, le dernier avant la période d'examen, on s'attend à beaucoup de monde, surtout chez les jeunes", prévient le tenancier. D'où son appel au bon sens.

Il faut dire que la police est intervenue plusieurs fois sur la place de la Digue pour des dépassements : distance d'1m50 entre groupes non respectée, la limite de groupe (4 par table) parfois franchie, etc. "On ne le dit jamais assez: merci à la police! A chaque fois qu'ils viennent, ils sont là pour expliquer et faire appliquer les mesures sanitaires, pas pour casser l'ambiance", reconnaît Sébastien Brohette. "Ils font un bon boulot, et si tout le monde se respecte, la fête pourra continuer."

Depuis que les terrasses ont rouvert, "on avance bien" se félicite aussi le tenancier du So You. "On a un bon arrangement pour la musique avec le Bubble à côté, et on se prépare tous à la reprise du 9 juin. Vivement!"

Par contre, il se plaignait de ne pas avoir l'autorisation de diffuser de la musique sur la voie publique, "alors que le fédéral a dit qu'on avait le droit jusqu'à 80 décibels!" Renseignements pris, la Ville de Charleroi mentionne effectivement dans son règlement général de police qu'il faut une autorisation de la police administrative pour diffuser de la musique sur la voie publique : et si l'autorisation est donnée (mesure communale habituelle), alors le volume est limité à 80 décibels (mesure fédérale Covid). "La Ville est au courant de cette difficulté, et autant en temps normal la décision de la police administrative est donnée sous 30 jours, autant ici, vu la crise et le soutien dont ont besoin nos établissements Horeca, tout est fait pour traiter les demandes le plus rapidement possible", nous explique-t-on au cabinet de l'échevine Babette Jandrain (PS).

Preuve en est, l'e-mail envoyé par Sébastien Brohette a reçu un accusé de réception une heure après. Son dossier est donc examiné... mais pas sûr que ça arrive en moins de 24 heures!