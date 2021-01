Malgré six semaines d’activité en moins pendant le confinement, la Ressourcerie du Val de Sambre a clôturé 2020 sur des chiffres record : 2.088 tonnes d’encombrants collectés contre 1.995 en 2019 (+93 tonnes), 11.221 missions d’enlèvement contre 10.446, cela représente une hausse d’activité de près de 20%.

Le pic s’est surtout marqué entre juin et octobre. "Sur la période, le taux de recyclage a légèrement augmenté tandis que celui de réemploi reculait de 9,3 à 7,5%", explique la directrice. Au bout du compte, la part de valorisation énergétique, c’est-à-dire d’incinération a grimpé à 18,5% contre 17,5% un an plus tôt. "L’augmentation du nombre de missions nous a obligé à réorganiser nos tournées. Notre labellisation récup nous impose d’effectuer l’enlèvement dans un délai de 14 jours. Avec quatre tournées par jour, nous n’étions plus en mesure de rencontrer la demande, d’où le passage à cinq tournées."

C’est important de le rappeler : certaines catégories de déchets ne sont pas prises en charge, comme les vêtements par exemple. "Nous orientons alors les citoyens vers les filières adhoc."

En raison de la covid, le personnel n’est en effet plus autorisé à entrer dans les habitations. Il est donc demandé aux usagers de déposer leurs encombrants dans un garage ou devant leurs portes avec une bâche pour les protéger des intempéries.

Dans les douze communes affiliées de la zone Tibi, les enlèvements sont gratuits. Ils s’effectuent sur rendez-vous préalable au 071/47.57.57.