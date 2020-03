Le CHU de Charleroi prend des nouvelles mesures concernant les visites dans les hôpitaux.

L'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) vient d'annoncer des nouvelles mesures sanitaires pour faire face à l'épidémie du coronavirus :

Les visites sont limitées à deux personnes maximum par jour (une seule à la fois). Les enfants sont interdits en visite Les visites en gériatrie (patients âgés) sont interdites.

"Ces restrictions sont prises afin de préserver la santé de nos patients et du personnel soignant, soyons socialement solidaires" écrit le CHU de Charleroi sur les réseaux sociaux, en rappelant également les règles d'hygiène en cas de visite : se laver les mains, tousser dans son coude, respecter une distance de sécurité avec les autres personnes. "Ne circulez pas inutilement dans les bâtiments et rendez-vous directement dans la chambre de votre proche."

L'hôpital civil Marie Curie à Lodelinsart et l'hôpital André Vésale à Montigny-le-Tilleul ont également annulé l'événement "journée mondiale du rein" ce jeudi. Et l'intercommunale, qui gère également des crèches et des maisons de repos, a interdit les visites dans ses trois maisons de repos (Quiétude à Montigny-le-Tilleul, Pierre Paulus à Châtelet et l'Heureux Séjour à Courcelles) jusqu'au 31 mars comme l'impose le gouvernement.