Ce lundi a marqué un tournant important dans la vie des espaces culturels de la région. La fin des jauges, des contrôles des Covid Safe Ticket et du port du masque permet à tous les opérateurs culturels d'accueillir le public sans aucunes limitations.

Au Quai 10, au Marignan, au Théâtre Poche et à l'Ancre on est plus que ravi d'un retour à la normale quasiment deux ans jour pour jour après le début des fermetures et autres confinements. "Un retour à la normale est une excellente chose pour le Quai 10. Nous avons dû composer avec des règles qui changeaient presque de semaine en semaine mais maintenant tout cela est terminé. Dorénavant chacun pourra reprendre son poste sans avoir en tête de faire des contrôles de CST. Ceux-ci pouvaient générer quelques tensions avec certains. Nous pouvons à nouveau accueillir les écoles et le public sans limites ni contraintes," explique Matthieu Bakolas, directeur du Quai 10.



Du côté des théâtres carolos notamment au Marignan, au Théâtre Poche et à l'Ancre on partage cet enthousiasme. "Nous pouvons poursuivre notre programmation sans avoir peur de la modifier. Nous sommes actuellement en plein festivals Kikks et nous attendons le public tant dans notre salle qu'au Centre de Délassement à Marcinelle," explique Noémi Haelterman, responsable de la communication de L'Ancre.

Par ce retour sans jauge, c'est aussi un ouf de soulagement du côté de la trésorerie. Les théâtres non subventionnés ont éprouvé bon nombre de difficultés pour se maintenir la tête hors de l'eau tout en restant proche de leur public. Au Marignan par exemple, le directeur Jacky Druaux garde les yeux fixés sur les réservations. "Pour notre prochaine pièce « Je préfère qu'on reste amis » on sent une envie de revenir. Les réservations vont bon train et nous pouvons penser à remplir la salle sans plus aucunes contraintes comme le CST et le port du masque. C'est une bonne chose car, heureusement, que nous avons eu une aide financière de la Ville de Charleroi sans cela ç'aurait été plus compliqué."

Au Théâtre Poche aussi on attendait cela avec une grande impatience même si le directeur mesure son enthousiasme. "Le retour à la normale est une bonne chose, toutefois il s'est passé tant de changements que j'espère que nous ne reviendrons pas en arrière dans les temps futurs."

Tous sont unanimes pour dire que le public est de nouveau attendu dans toutes les salles pour se distraire, rire ou encore réfléchir... à visage découvert.