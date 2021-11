Jeux de société, jeux géants et en bois, initiation aux jeux de rôles et aux escape games, lecture de contes et livres-jeux, bricolage… Il y aura de quoi faire pour la famille à l’Aquascope de Virelles (Chimay) ce dimanche 28 novembre, de 10 h à 17 h.

Pour "Jeu t’aime", une journée dédiée au jeu, l’Aquascope ouvre gratuitement ses portes et organisera aussi un "marché gratuit" de jeux et de jouets : déposez ce que vous avez en trop, et chaque enfant repartira de là avec un des objets qu’il ou elle aura choisi.

Le CST est obligatoire à partir de 12 ans.