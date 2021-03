Avec les semaines de confinement partiel qui arrivent, les écoles seront fermées, pas question de faire les magasins, et certains travailleurs seront à l'arrêt (congés ou chômage partiel). Si on rajoute le beau temps qui a déjà commencé à montrer le bout de son nez ce lundi, on a le cocktail pour des débordements notamment dans les parcs et sur les Ravels.

La police locale de Charleroi veillera au grain: en fonction d'une "analyse du risque", les forces de police seront présentes sur le territoire. Et une de leurs priorités est le respect des mesures Covid: distanciation sociale, regroupements par bulle uniquement, masque si à moins de 5m d'une autre personne, etc.

Pour autant, les PV ne vont pas pleuvoir d'un coup à Charleroi. Contacté, le cabinet du bourgmestre précise que le mot d'ordre est de respecter les règles: "Il y aura d'abord des rappels à l'ordre si nécessaire, des explications avec tact, comme depuis le début de la crise sanitaire. Avant de sévir si nécessaire: évidemment, si quelqu'un doit porter un masque, qu'un policier le lui rappelle, et qu'il refuse toujours d'obtempérer, il faudra sévir. Mais ce n'est pas l'objectif."

Prudence donc, pour éviter la contravention, mais surtout pour votre sécurité et celle des autres.