Après avoir pris connaissance des renforcements strictes des mesures fédérales en matière de sécurité sanitaire, le bourgmestre Paul Magnette informe que de nouvelles dispositions seront adoptées dès ce lundi.

"Les chiffres sont supérieurs à ceux des mois de mars et avril derniers et les hôpitaux connaissent déjà de grandes difficultés, j’ai pu moi-même le constater à l’occasion d’une visite au CHU Marie Curie ce vendredi. Il faut aujourd’hui redoubler d’efforts, même si cela est dur, pour protéger les plus vulnérables d’entre nous et faire tomber les chiffres des contaminations", indique le Bourgmestre Paul Magnette

C’est dans ce contexte, et après avoir réuni la cellule de crise communale que le Bourgmestre a décidé de prendre deux dispositions complémentaires, applicables dès ce lundi 19 octobre.

Port du masque est obligatoire partout et tout le temps sur le territoire de Charleroi hormis en présence de vos proches (soit les membres de votre ménage et/ou votre contact rapproché), dès que vous êtes à moins de 5m d’une autre personne.

Cette disposition ne s’applique pas :

Aux enfants de moins12 ans

Dans le cadre de la pratique d’un sport ou d’un déplacement à vélo

Une autre mesure additionnelle est la fermeture des magasins de nuit ainsi que les magasins de stations-service à partir de 20h00 et ce, dans l’optique d’aligner la fermeture de ces magasins à l’interdiction fédérale de vendre des boissons alcoolisées au-delà de 20h00.

En parallèle à ces mesures, le collège communal va examiner ce mardi 20 octobre la possibilité de revenir à la tenue de séances virtuelles du conseil communal. Les séances du collège se tiendront aussi de manière virtuelle. des réunions en vidéo conférence.

En ce qui concerne le Sport et la Culture, les autorités communales attendent l’évaluation et l’actualisation des protocoles venant des autorités fédérales. Entre-temps, les opérateurs concernés sont invités à observer la plus grande prudence.

Le bourgmestre précise également que ses priorités portent aujourd’hui sur les points suivants :