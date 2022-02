Pour ses trente ans, le Théâtre 2000 s’offre un double cadeau : un nouveau nom d’abord, la Très Ordinaire Compagnie (la TOC en abrégé) et ensuite une création inspirée de l’album de BD « Formica » de Fabcaro, adapté et mis en scène par Bernard Gillard. "C’est pas la taille qui compte" est assez suggestif comme titre. Mais non. Vous n’aurez pas droit aux monologues du pénis. Si la Ruche Verrière de Lodelinsart accueille le spectacle pour huit dates du 18 au 27 mars, ce sera dans une configuration singulière puisque les comédiens joueront dos à la scène, face à un gradin surélevé pour le public. Voilà un huis clos déjanté dans le registre favori de la TOC.

Imaginez une réunion de famille où l’on discute de tout et de rien. Surtout de rien d’ailleurs. Les grands parents, leurs enfants et conjoints ainsi que les petits enfants s’efforcent de trouver un sujet de conversation qui convient à tout le monde. Pas évident quand il ne se passe rien. En tout cas rien de grave. Des thèmes s’invitent ainsi dans les échanges. Délirants. Accrochez-vous car un réacteur d’avion va s’écraser dans le jardin. D’autres surprises vous attendent mais, chut, ménageons le suspense… C’est sans décor ni accessoires que les huit interprètes Sylvie et Annick Jelen, Anne-Gaëlle Hubert, Sophie Vanhemelen, Giuseppe Maligieri, Jérome Leclercq, Bruno Sauvage et Etienne Vanden Dooren livrent leur prestation. Faut-il en rire… ou non ? Les deux sans doute.

Accompagnés par les percussions et la guitare de Paco, les comédiens actionnent les ressorts de la comédie humaine et du théâtre de l’absurde. Après "Noces de vent" et "Tout ou rien", après « Kermesse » et "L’Heure zéro", le théâtre 2000 se prépare à des retrouvailles chaleureuses avec le public. Et vous si vous en êtes. Les premières réservations sont bookées. Billetterie sur le site www.latoc.be, infos latoc.theatre@gmail.com. Les places sont en prévente au prix de 10 euros jusqu’au 10 mars (8 euros pour les -26 ans). Représentations à 20h30 les ve 18 et sa 19 mars, me 23, je 24, ve 25 et sa 26 mars, à 16h les dimanches 20 et 27 mars.