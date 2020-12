Pour veiller à la sécurité, les policiers carolos ont un dispositif ordinaire - non détaillé -, renforcé par le GSA (interventions urgentes) et une unité canine. Mais cette année, les instructions sont la "tolérance zéro" pour les infractions Covid.

La police de Charleroi a renforcé son dispositif en fonction : "un peloton complet de 40 hommes supplémentaires se tiendra à disposition, en provenance du Peloton de sécurisation de l’ordre public (PSO) et de trois postes de police de proximité", indique le premier inspecteur David Quinaux. "Ils auront dans leurs missions le constat des infractions Covid : respect du couvre-feu, lockdown parties illégales, lancers interdits de feux d’artifice, etc." Des patrouilles tourneront entre 22 heures et 6 heures du matin. "On est relativement confiants pour cette année, cela dit : on remarque que les gens suivent relativement bien les instructions. C’était le cas à Noël, mais le Nouvel An a un aspect festif plutôt que familial…"

Du côté de la ZP Châtelet, le chef de corps Philippe Borza confirme aussi davantage d’hommes déployés sur le terrain. "Évidemment, on appliquera la tolérance zéro. Mais on n’en appelle pas non plus à la délation, attention : il faut rappeler que s’il y a des constats, le 101 peut être appelé, mais si quelqu’un veut profiter de cette occasion pour régler des comptes et qu’il fait se déplacer une équipe de police pour rien, il y a des sanctions et des poursuites pour faux témoignage qui sont possibles."