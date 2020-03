Didier espérait reprendre ses affaires laissées au domicile de ses deux ex. Par vengeance, il a harcelé et insulté les deux femmes. Il a également envoyé une vidéo intime à des amis.

L’homme a été condamné par défaut le 14 avril dernier devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce jour-là, il a écopé d’une peine d’un an de prison ferme. Arrivé à la prison de Jamioulx, Didier a fait opposition à son jugement. "Je n’avais pas reçu de convocation, car j’étais en plein déménagement."

Entre 2016 et 2018, Fabrice a connu deux femmes : Anastasia et Elsa. Mais l’histoire n’a jamais duré longtemps. Séparé, Didier reconnaît avoir contacté à plusieurs reprises ses deux ex-compagnes pour récupérer ses affaires, notamment sa boîte d’outils, indispensable pour lui pour travailler en tant qu’indépendant.

"Elsa n’a pas voulu me rendre mes outils. Alors sur un coup de tête, je me suis vengé" , explique Didier. À titre de vengeance, dit-il, Didier a envoyé à plusieurs amis une vidéo intime d’Elsa. "Je voulais montrer aux gens via Messenger qui elle est réellement." Après quelques minutes, l’homme prend conscience de la gravité de son geste, mais il est déjà trop tard…

Le ministère public requiert la confirmation du jugement prononcé en avril dernier contre ce père de six enfants. D’après le substitut Dufrasnes, la procédure d’opposition ne risque pas d’aboutir. " Le délai de 15 jours pour faire opposition est largement dépassé. Elle est irrecevable." Le jugement aura lieu le 2 avril.