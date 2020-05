Ce dimanche, Marta a pu revoir sa fille qu'elle n'avait plus vue depuis 2 mois. Émotions et soulagement en plus des traditionnelles fleurs.

Beaucoup attendaient ce jour avec impatience. Ce dimanche, jour de Fête des mères marque le premier jour de réunions familiales possibles suivant des conditions à respecter scrupuleusement.

Pour Justine, le temps gris n'affectait en rien l'occasion de revoir sa maman. Grâce à l'autorisation donnée de revoir ses proches, elle a pu parcourir les quelques kilomètres qui séparent son domicile de celui sa mère et lui offrir les fleurs qu'elle mérite.

Entre grande joie et prudence, Justine nous a confié son plaisir de parler de vive voix à sa mère, Marta. "Ça fait vraiment du bien même si on maintient les distances. Toujours pas de bises, toujours pas d’accolades. Il faut continuer à se protéger mais ça fait vraiment du bien de se revoir. Certes, on a le téléphone, les réseaux sociaux, les facetime, les Skype, etc mais ce n'est pas la même chose de se voir en vrai."

Pour Marta, la maman de Justine c'est aussi un grand jour. "Ce n'est que du bonheur, cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vues. C'est ma petit bouffée d'air !"

Si Justine a un travail qui l'oblige à se déplacer dans différents endroits, c'est aussi une mère apaisée qui peut voir que sa fille se porte bien. "La savoir en déplacement est une inquiétude journalière. Qu'elle soit là, devant moi est un vrai soulagement."

Même si ce jour est particulièrement chargé en émotions, mère et fille restent prudentes pour la suite et se laissent le temps de se retrouver de manière encore plus régulière dans le futur. "Il ne faut pas s'emballer, il faut aller doucement et progressivement. Toute précipitation pourrait s'avérer néfaste à terme. Il ne faut pas précipiter les choses."

Pour les deux femmes, il en va de la responsabilité de chacun avant un retour à la "normale" et encore plus de moments heureux. "Cela dépend de la bonne volonté de chacun et le fait que chacun respecte ce qui est mis en place comme les distances sociales. C'est tentant, quand on voit ses proches, de se prendre dans les bras, de se faire la bise. Il faut encore patienter."

Malgré toutes ces règles de prudence, Justine et Marta garderont un souvenir tout spécial de cette Fête des mères 2020.