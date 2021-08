Le retour des soldes au mois de juillet a été une bonne chose pour le centre commercial Rive Gauche. Les commerçants semblent satisfaits et la fréquentation est de nouveau en hausse. "Au niveau de la fréquentation, on est très légèrement en dessous des chiffres de 2019 et bien au-dessus des soldes de 2020 déplacées de juillet à août," explique Anne-Sophie Gérard, responsable marketing de Rive Gauche.