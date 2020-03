Vu l'urgence sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, de plus en plus de magasins décident de fermer leurs portes, d'initiative.

On l'a vu ce matin, les enseignes de produits sportifs Décathlon Charleroi et Châtelineau, notamment, ont décidé de fermer pour une durée indéterminée. JBC et Maniet, respectivement mode et chaussures, ont suivi.

Au centre commercial Rive Gauche, au centre-ville de Charleroi, quatre magasins sont désormais - à l'heure d'écrire ces lignes - fermés jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Alain Afflelou, JBC, Maniet et Proximus ont décidé de fermer leurs points de vente.

A ces fermetures s'ajoutent évidemment la fermeture de l'ensemble des cafés et restaurants, sauf ceux qui sont passés sur un mode "livraison ou à venir chercher sur place". Et c'est tout le centre commercial qui est fermé les week-ends, jusqu'à nouvel ordre.

Cependant, Rive Gauche ne compte pas fermer ses portes entièrement. Contacté, le manager Pierre Foucart a confirmé "suivre actuellement les directives du conseil national de sécurité qui préconise une fermeture des commerces uniquement le samedi. Nous n'envisageons pas d'aller plus loin que les directives fédérales pour l'instant." Mais le centre commercial reste, on s'en doute, prêt à s'adapter à tout moment.