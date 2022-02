Face à des problèmes sur la route, les réactions des automobilistes pris au piège peuvent varier. Certains adoptent la meilleure des attitudes en prônant le calme et la sagesse, en attendant que la situation se débloque. D'autres, par contre, réagissent violemment. Ce fut le cas pour Chokri. En octobre 2018, ce dernier a violemment tabassé une conductrice et son ami à Courcelles.

Coup de boule et de multiples coups

Ce soir-là, il est passé 20h30 quand Chokri croise la route de sa victime à la rue Nestor Falise à Courcelles. Sur place, des voitures mal stationnées compliquent le passage des automobilistes. Du mauvais côté avec sa Golf Sharan et sa remorque, Chokri force tout de même le passage et contraint les autres automobilistes (dont Julie, la victime) à monter sur le trottoir pour le laisser passer.La situation déborde lorsque Chokri se montre finalement hésitant sur sa manœuvre. Julie, qui tente tant bien que mal de l'aider, reçoit en retour de multiples coups. « Le prévenu n'osait pas y aller. Le ton est monté et il a fini par sortir de sa voiture pour porter un coup de boule à la conductrice, avant de la rouer de coups et de fracasser son GSM au sol, car elle tentait de photographier sa voiture. Un ami à la victime, qui la suivait dans son véhicule, a tenté de s'interposer et a subi le même sort », narre le parquet.Un témoin des faits a également souligné la violence des coups, comme si « Chokri frappait un homme. » Une peine d'un an de prison, avec sursis, est requise contre le prévenu bien connu pour des antécédents de roulage qui prouvent sa mauvaise conduite sur la route, selon le parquet. Du côté de la défense, la thèse de la provocation est soulevée. Selon Me Henrotin, si Chokri a réagi de la sorte, c'est à cause d'insultes racistes proférées par Julie. « Elle l'a tenu des insultes racistes, du genre « rentre dans ton pays et apprends à conduire ». Sans ces propos injurieux, jamais Chokri n'aurait commis ces faits de violence. »Jugement le 7 mars.