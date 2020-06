Une peine d'emprisonnement est requise, mais le ministère public ne s'oppose pas à un sursis probatoire pour canaliser la violence d'Anthony, déjà condamné il y a quinze ans.

C'est un road rage assez hallucinant qui a été plaidé au tribunal correctionnel de Charleroi ce vendredi. Le 17 avril 2018, Dina se rendait au supermarché, avec son enfant de 11 ans sur le siège arrière. Alors qu’elle roule tranquillement en direction du Colruyt, elle dépasse un pick-up : ce dernier roule dangereusement, et elle doit faire une manœuvre d'évitement lors de son dépassement. Et le conducteur n’apprécie visiblement pas la manœuvre de Dina. Il abaisse sa vitre pour l'invectiver, puis la prendre en chasse.

Quand apeurée, elle se stationne sur le parking du Colruyt, le conducteur du pick-up déboule à grandes enjambées, ouvre sa portière de force et la frappe à deux reprises, sous les yeux ébahis de l’enfant. Dina est victime d'une commotion cérébrale. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital, en ambulance.

"Son fils a d’ailleurs cru que sa mère mourait. Vous imaginez le traumatisme...", s’insurge Me Dumont, partie civile. Il représente Dina, dans l'affaire qui l'oppose à un certain Anthony, le conducteur violent du pick-up. Le substitut Bury, de son côté, a requis une peine d’emprisonnement, sans s’opposer à un sursis probatoire pour canaliser l’impulsivité et la violence d’Anthony, déjà condamné en 2006 pour des coups et blessures.

Jugement le 4 septembre.