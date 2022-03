Visiblement, les deux hommes avaient sans doute mieux à faire que de se présenter ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur le vol simple et la tentative de fraude informatique que leur reprochent le parquet.



Les faits ont eu lieu en 2021, sur le quai d'une gare. La victime, qui se balade sur le quai, est suivie par les deux prévenus. L'un d'entre eux décide finalement de passer à l'attaque et glisse délicatement sa main dans le sac à main de la victime pour y dérober le portefeuille.



Manque de bol pour Robert et Djengis, les deux tentatives de retraits d'argent via la carte de banque de la victime échouent. Les deux hommes se débarrassent donc du portefeuille dans une poubelle. Le tout a, fort heureusement, été filmé par les caméras de surveillance et les deux acolytes ont été interpellés juste après les faits sans trop de difficultés.



Cités à comparaître devant le tribunal correctionnel, Robert et Djengis ont brillé par leur absence. Le parquet a donc requis défaut contre eux et une peine d'un an de prison. Jugement début mai.