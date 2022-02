Roberto Leone est décédé en France, d'un malaise cardiaque, alors qu'il était en train de chasser avec des amis, a-t-on appris dimanche. Vraie figure carolo, Roberto Leone s'était fait un nom dans l'automobile et dans le sport, et était apprécié de nombreuses personnes.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages et hommages sont légion depuis l'annonce de la nouvelle: "Pendant plus de 40 ans, il aura fait vivre son entreprise avec passion", partage ainsi via un post touchant l'équipe du garage R.Leone. Il avait lancé son entreprise en 1986, à Mont-sur-Marchienne, avec Alfa Romeo, et avait véritablement marqué la région et ses habitants. Puis il avait élargi sa gamme à Jaguar et Land Rover, pour ne finalement garder que ces dernières.

Côté sport, il n'était pas en reste : Roberto Leone a d'abord fait son trou dans le football, en état président du R.A.C.S. Couillet, devenu F.C. Charleroi. Même ses anciens rivaux de l'Olympic Charleroi lui ont rendu hommage, dimanche soir. A côté du football, l'homme d'affaire s'était aussi engagé dans le futsal et le cyclisme, en soutenant financièrement Action 21 (champion d'Europe) d'un côté et le Circuit de Wallonie de l'autre. L'échevin des Sports de Charleroi, et sportif lui-même, a partagé sa peine sur Facebook : "Du Futsal (Action 21) au cyclisme (Circuit de Wallonie-Officiel) en passant par le football (RACS Couillet et FC Charleroi), il a marqué plusieurs sports à Charleroi. Il me confiait d’ailleurs récemment son amour pour la boxe, notamment. Nous devions d’ailleurs nous retrouver bientôt pour évoquer le bel avenir de la course cycliste citée plus haut qu’il soutenait fortement et pour laquelle nous étions partenaires. Je suis de tout cœur avec sa famille et ses proches ainsi que son personnel du garage de Mont-sur-Marchienne", écrit ainsi l'échevin.

La rédaction de la DH se joint à ces témoignages et attentions pour présenter ses condoléances à toutes celles et ceux touchés par le décès de Roberto Leone.