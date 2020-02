Que ce soit sur Internet ou autre support, il est bien difficile de trouver une définition correcte du terme ‘gluten’", dit Roland Feuillas, le boulanger célèbre de Cucugnan, dès qu’on aborde la question. "On pense souvent trop vite que le gluten se résume simplement à une protéine présente dans le blé. Pourtant, ce complexe viscoélastique est en fait composé de diverses molécules. Très souvent le mot ‘gluten’ est entendu comme s’il était unique et invariable ; or, il n’y a pas un gluten, mais des centaines, des milliers, une infinité de glutens différents."

C’est le point de départ de sa conférence "Gluten : mythes et réalités", qu’il donnera exclusivement à Charleroi, en Belgique, pour l’ASBL Laborat01re. Et pour Roland Feuillas, qui explore le pain sous toutes ses formes depuis les années 2000 dans son moulin de Cucugnan, le gluten n’est surtout pas à voir comme inéluctablement mauvais. Il est surtout mal compris. "Beaucoup de farines proviennent aujourd’hui de blés qui ont été sélectionnés, au fil des ans, à des fins prioritairement productivistes. Par contre, en retrouvant les variétés dites anciennes de blé et en conduisant des principes précis tout au long de la filière de production et de transformation, il est tout à fait possible d’obtenir des produits dont les valeurs de digestibilité, de nutrition et organoleptiques sont très élevées."

Il va même plus loin : se priver de gluten de manière arbitraire peut créer des habitudes alimentaires synonymes de contraintes et de privations anxiogènes et attristantes. Par contre, pour ce qui concerne la maladie cœliaque, écarter le gluten est inéluctable. Les "bons" glutens, dès lors, peuvent et doivent être consommés par tout le reste de la population.

C’est la mode du "gluten free" qui a fait réagir notamment Laborat01re et Roland Feuillas. "Nous consommons du gluten depuis bien plus de 10 000 ans, aujourd’hui certains glutens sont mauvais pour nos organismes mais, en sachant déjà de quels glutens on parle, de ce qu’est le gluten, on peut mettre un terme à cette phobie du gluten et faire revenir à nos tables un produit emblématique de l’humanité : le pain."

Infos : laborat01re.com