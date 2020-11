Élodie et Romaric se sont rencontrés très jeunes. Rapidement, c’est l’amour fou entre les deux personnes, qui emménagent rapidement ensemble. Le couple ne perd pas de temps et accueille une petite fille. Tout est rose dans la vie de Romaric, jusqu’au 28 mai 2019.

Ce jour-là, Romaric passe du temps avec ses collègues. Les hommes consomment plus que de raison avant de rentrer au domicile familial. Romaric et Élodie soupent et discutent ensemble. Mais en l’espace de quelques instants, tout va déraper et la vie de Romaric ne sera plus jamais la même. Une dispute éclate lorsque Romaric veut prendre la voiture d’Élodie pour aller chercher des cigarettes. Vu l’état d’ébriété de son compagnon, Élodie refuse logiquement de donner les clés…

La suite dépasse tout entendement. Romaric s’emporte sur Élodie. Cette dernière tente de fuir en prenant son véhicule, mais Romaric s’interpose. Il brise la vitre conductrice du véhicule d’un coup de poing et tire de force le frein à main. Un automobiliste de passage dans la rue intervient pour mettre fin au calvaire d’Élodie. Cette dernière met un terme définitif à la relation.

Romaric ne s’en remet pas et supplie Élodie de reprendre la vie conjugale. Ses chances partent définitivement en fumée le 16 janvier dernier. Romaric s’introduit au domicile de la maman d’Élodie et fait mine de sortir quelque chose de sa poche. "Évidemment la victime a pris peur puisqu’il avait préalablement menacé d’aller chercher une arme à feu", explique la substitut Dutrifoy. Tout cela en traumatisant sa petite fille de 5 ans, qui a assisté à la scène.

Romaric a purgé trois semaines de détention préventive à la prison de Jamioulx. Ce petit séjour semble avoir eu l’effet d’un électrochoc sur Romaric. "Je regrette les faits et jour et nuit, je me battrais pour le bonheur de ma fille." Sans antécédent judiciaire, Romaric peut encore recevoir une chance du tribunal correctionnel de Charleroi. Un sursis probatoire pour entamer un suivi pour la consommation d’alcool et la violence est requis. Jugement le 11 janvier prochain.