Élodie et Romaric se sont rencontrés très jeunes. Et rapidement, tout s’est accéléré dans la vie du couple avec une mise en ménage et une petite fille qui a pointé le bout de son nez. Tout est rose dans la vie de Romaric, jusqu’au 28 mai 2019.

Ce jour-là, après avoir bu avec des collègues, Romaric et Élodie soupaient et discutaient ensemble. Mais en l’espace de quelques instants, tout dérapait. Une dispute éclatait lorsque Romaric voulait prendre la voiture d’Élodie pour aller chercher des cigarettes. Élodie avait logiquement refusé, vu l’état de son chéri.

Romaric s’emportait sur Élodie. Cette dernière tentait de fuir en prenant son véhicule, mais Romaric s’interposait. Il brisait la vitre conductrice du véhicule d’un coup de poing et tirait de force le frein à main. Fort heureusement, un automobiliste de passage dans la rue venait en aide à Élodie. Cette scène provoquait la fin de la relation.

Blessé, Romaric tentait coûte que coûte de reconquérir Élodie. Le 16 janvier 2020, les infimes chances de Romaric partaient définitivement en fumée lorsque ce dernier s’introduisait au domicile de la maman d’Élodie et faisait mine de sortir quelque chose de sa poche. "Évidemment la victime a pris peur puisqu’il avait préalablement menacé d’aller chercher une arme à feu", expliquait la substitut Dutrifoy. Tout cela en traumatisant sa petite fille de 5 ans, qui avait assisté à la scène.

Comme le parquet l’avait requis, un sursis probatoire de 3 ans a été octroyé à Romaric. S’il ne veut pas aller effectuer un séjour d’un an en prison, Romaric devra se tenir à carreau, suivre une formation pour la gestion de la violence, s’abstenir de consommer de l’alcool et mener à son terme un suivi psychologique.