Rosetta Bissa, 89 ans, découverte sans vie à Châtelet Charleroi L.C. La personne âgée, disparue depuis le 14 août dernier, a finalement été retrouvée sans vie dans un champ, selon les premières informations. © Police.be

Ce lundi, une terrible nouvelle a fait le tour des différents groupes sur Facebook. Un corps a été découvert dans un champ à Châtelet. Selon les rumeurs, il pouvait s’agir de Rosetta Bissa, 89 ans, dont les proches n’avaient plus la moindre nouvelle depuis le 14 août dernier et son départ de la résidence « Notre-Dame de Bonne Espérance » à la place Jean Guyot à Châtelet. La famille appelait à la prudence, ne pouvant confirmer l’identité de la personne découverte sans vie ce lundi.



La confirmation de la triste nouvelle a finalement été confirmée par la police fédérale sur sa page Facebook. Rosetta Bissa a été découverte sans vie.



Plus d’informations à venir.