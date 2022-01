Un peu moins de 100 000 euros par jour : c’est la somme que la Ville de Charleroi investit en moyenne dans l’amélioration de ses voiries, ses trottoirs et ses cours d’écoles.

Le calcul est vite fait : "Dans les semaines et mois précédents, nous avons attribué des marchés à hauteur de 18,9 millions d’euros", indique l’échevin des Travaux et de la Voirie, Éric Goffart. Sur une base de 200 jours ouvrables, cela représente 95 000 euros quotidiennement. L’élu du groupe C + se plie à l’exercice de l’interview.