L. C.

Le 16 juillet dernier, Wesley a failli commettre l'irréparable en boutant le feu devant le domicile de son rival. Énervé à la suite d'une altercation qu'il venait d'avoir, le jeune homme s'était rendu chez son père pour embarquer un bidon d'essence avant de le déverser sur le trottoir du domicile de l'homme avec lequel il venait de se fritter aux festivités de la Madeleine à Jumet. "Il est venu m'attaquer ce jour-là. La police est intervenue. La suite, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais sous le coup de la colère, j'ai voulu réagir et je savais où il habitait."

Une fois devant le domicile de son rival à Roux, Wesley a déversé la produit inflammable, est entré dans un snack, a demandé un briquet, avant de s'arrêter. "J'avais l'intention d'utiliser le briquet, mais ensuite j'ai pris conscience de la bêtise que j'allais faire et j'ai pris la fuite", expliquait-il.Ce mercredi matin, la peine requise par le parquet a été prononcée par le tribunal correctionnel. Lors du jugement, le tribunal a rappelé que Wesley ne s'était pas volontairement arrêté et qu'il semblait déterminer à incendier le domicile de son rival. "Il s'est rendu à deux reprises dans le snack: une fois pour obtenir la confirmation de l'adresse de l'homme ciblé et ensuite pour demander un briquet. En sortant, il a même dit qu'il allait "tout faire péter." Il ne s'agit pas d'un désistement volontaire, mais plutôt d'une mise en fuite par plusieurs personnes sorties du snack."