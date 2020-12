Un moment de partage et de magie pour les petits et les grands.

En cette période qui peut paraître triste pour beaucoup de monde, des gens essayent de mettre du baume au cœur auprès de leurs concitoyens, dans la rue de Marchienne. C’est le cas de Benjamin Louryx et de son compagnon Loic Rossi, qui ont ressorti le matériel de Noel. "Je suis le directeur de l’école de dance. Les cours pour adultes sont annulés. Donc avec mon compagnon, nous avons réfléchi à faire quelque chose. Chaque année, nous organisons un marché de Noel, une parade de Disney, etc. Cette année, nous avons décidé de ressortir le matériel de Noel. Pour la petite anecdote, j'organisais déjà cet événement chez ma maman, il y a six de cela", explique Benjamin.

© FVH

Pour installer ce décor magique de Noel, Benjamin et Loic ont commencé au début du mois de novembre. Celui-ci se compose de 15.000 petites lampes, d'une trentaine de panneaux de personnages de Disney, réalisée par Ludivine Louryx, la sœur de Benjamin.

© FVH

Ces illuminations sont allumées tous les jours entre 17h et 21h, jusqu’au 6 janvier. Elles apportent évidemment du bonheur et de la joie dans le cœur de beaucoup de monde.