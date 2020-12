Rudy n’a que 22 ans, mais de l’aveu même de la juge Jamar, il se dirige tout droit vers la prison de Jamioulx. Il faut dire que le casier judiciaire de Rudy ne donne pas tort à la juge… Depuis sa majorité, Rudy ne cesse de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières par la justice. En l’espace d’un mois, Rudy a obtenu deux mesures de faveur du tribunal correctionnel pour une entrave méchante à la circulation, pour des coups sur sa compagne et pour des vols. Et les ennuis ne risquent pas de s’arrêter de sitôt pour Rudy. S’il comparait ce mercredi pour de nombreuses préventions, Rudy risque rapidement de revenir devant le tribunal pour une possible révocation d’une peine de probation autonome.

Le 11 mars 2019, Rudy a obtenu cette mesure de faveur. Moyennant le respect de conditions probatoires, le jeune homme échappera à la prison. Mais seulement quelques mois après, Rudy a commis de nouveaux vols… Le 15 juillet 2019, à Roux Rudy "emprunte" la Mini Cooper d’Isabelle, sa belle-mère pour rejoindre rapidement sa mère, victime d’une crise cardiaque. "J’ai perdu mon père et je ne voulais pas perdre ma mère." Rudy précise ne pas avoir eu l’accord de la mère de sa copine et qu’il comptait ramener le véhicule, mais il a percuté deux voitures et terminé sa course dans les marches d'une habitation... Compréhensive, Isabelle n’en veut pas à son ex-beau-fils. "Tout ce que je veux, c’est qu’il me rembourse. Je n’avais pas porté plainte au départ, car je savais qu’il allait voir sa mère. Je le connais bien et il m’a déjà remboursé 1.000 euros pour me montrer sa bonne foi." Le substitut Lafosse souhaite requalifier le vol en vol d’usage vu le contexte médical.

Trois mois plus tard, Rudy se fait surprendre par la police à Jumet avec un mineur alors qu’il vient de tenter de voler à l’intérieur de deux véhicules. Là encore, Rudy tente de justifier les faits. "On ne voulait pas voler. Les véhicules semblaient abandonner et il y a avait des carreaux cassés. On a regardé à l’intérieur après un autoradio." Un an auparavant, Rudy est également suspecté d’avoir volé le cyclomoteur de son ami Bryan à Gosselies. "Ce sont des gens de la cité qui m’ont amené deux cyclomoteurs en me demandant d’en remonter un avec toutes les pièces. J’ai reconnu le scooter de mon ami et je lui ai téléphoné", signale Rudy, qui conteste le vol, mais reconnaît le recel puisqu’il se doutait de l’origine douteuse des cyclomoteurs.

Pour mettre fin au comportement délinquant de Rudy, une peine d’un an de prison avec un sursis est requise. Le substitut Lafosse confie au tribunal qu’il existe encore une dizaine de notices ouvertes à titre d’information au parquet concernant Rudy. Jugement le 20 janvier 2021.