Même si le restaurant n'ouvraient ses portes qu'à partir de 12h. Ils étaient déjà plusieurs dizaines à faire la file dès 5h du matin devant le nouveau resto Black and White à la place Buisset. Un public composé majoritairement d'adolescents souhaitaient non seulement mordre à pleines dents dans des burgers originaux mais aussi rencontrer les stars des réseaux sociaux comme IbraTv, créateur de la marque, Alan food challenge ou encore Djam.

La première franchise en Wallonie a séduit le public. "Il s'agit d'une enseigne créée par un célèbre youtubeur au 7 millions de followers, IbraTv. Le concept est de proposer aux clients des burgers "fast casual" entre le gourmet et le fast food. La spécificité est que les sandwiches sont noir et blanc grâce à du charbon végétal, nous misons sur des produits de qualités préparés à la minute et servis dans les plus brefs délais" expliquent Mehdi et Juan, les deux gérants.

S'il y avait une telle foule s'était pour échanger quelques mots et faire des photos avec le youtubeur disponible pour ses fans. "Je suis venu pour rencontrer les nombreuses personnes qui me suivent en Belgique. A chaque ouverture j'ai l'occasion de les rencontrer et ne pas rester juste en contact virtuellement. Je suis reconnaissant car c'est le public qui a changé ma vie. Je me rends sur place pour les remercier et c'est très important pour moi. Nous avons mis sur pied un concept permettant à chacun de s'y retrouver. Que ce soit pour un rendez-vous ou une sortie en famille tout le monde y est le bienvenu."

Avec trois ouverture en une semaine, Charleroi, Boulogne et Liège le youtubeur est loin de se tourner les pouces. Le concept est également amené à se développer dans d'autres grandes villes européennes.

Pour Pierre Foucart, le directeur de Rive Gauche, l'arrivée d'une telle enseigne est une aubaine au succès démontré par les nombreuses personnes attendant d'être servies.