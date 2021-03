Si vous avez eu l’envie de changer d’ordinateur fixe pour passer à la dernière génération ou, par malheur, l’un de vos composants a rendu l’âme, il y a de fortes chances que vous vous soyez heurté à un mur : depuis plusieurs mois, il est devenu impossible de mettre la main sur certains composants informatiques. En cause : la crise sanitaire.

Bernard Persoons est le CEO d’Ecologic, une société qui fournit du matériel et du support informatique aux entreprises, aux communes et aux particuliers via des points de vente situés à Charleroi, La Louvière, Mons, Genval et Nivelles. Il nous explique les difficultés qu’il rencontre pour simplement passer commande de certaines pièces. "Certains composants sont en rupture de manière assez régulière aujourd’hui : parfois il nous manque de la mémoire, parfois une carte graphique, c’est un problème structurel mondial."

Renseignements pris, le marché se heurte à plusieurs éléments, liés à la crise, qui se télescopent et causent différents problèmes à tous les niveaux de la chaîne de production et d’approvisionnement.