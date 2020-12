Ryanair veut supprimer 170 emplois parmi le personnel de cabine. Malheureusement, les licenciements devraient débuter dès ce 23 décembre. Ce qui gâcherait les fêtes de fin d’année de nombreuses personnes. Cette mesure passe très mal auprès des syndicats. "Les personnes qui risquent de perdre leur boulot son actuellement en grand parti au chômage économique. Elles sont déjà, en temps normal, rémunérées au salaire minimum. Elles ne coûtent rien à Ryanair qui, en revanche, doit payer des indemnités pour s’en séparer", déclare Yves Lambot, permanent CNE.

De plus, dans ce contexte de crise, Ryanair menace les aéroports de Charleroi et de Zaventem de retirer certains avions. Le but de la compagnie low cost serait d’exercer une pression pour réduire les salaires du personnel en Belgique.

Pour le permenant CNE, il s’agit d’un coup de bluff de la part de Ryanair. "C’est une façon de faire peur. Mais Charleroi reste une base très importante pour la compagnie. Si elle devait décider de retirer certains avions, je ne sais pas trop où elle pourrait éventuellement les vendre en pleine crise".