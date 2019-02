L'institution fleurusienne, lauréate du Prix Reine Mathilde-Music Connect, a formé un orchestre avec des objets de récup.





Sa Majesté la Reine Mathilde a rendu visite aux enfants et aux mamans de la Maison Maternelle de Wanfercée-Baulet. A son arrivée, elle a été accueillie par le Gouverneur de la Province Tommy Leclercq et le bourgmestre Loïc D'Haeyer.

La maison d'accueil et d'hébergement pour femmes en difficultés psycho-sociales, accompagnées ou non d'enfants a mis les petits plats dans les grands pour recevoir la Reine Mathilde. Cette dernière a tenu a être présente afin de s'entretenir avec les nombreux enfants de l'institution ainsi que les écoliers de Baulet.

Tous ont été heureux et voir arriver, sous un soleil printanier, la Reine en personne. Saluant chacun d'eux, la Reine a pris soin de remercier les enfants pour les nombreux dessins et présents reçu.

A son arrivée, les enfants et l'animateur musical Zenon ont joué de la musique avec de objets de récupération comme des tuyaux en PVC et des bouteilles en plastic.

La nouvelle directrice, Laetitia Delande, et l'ancienne, Monique Dewez ont présenté l'institution et rappelé l'historique du projet. Les deux animatrices responsables du projet Margaux et Jessica ont retracé le chemin parcouru évoquant la visite des enfants au palais royal ainsi que les premières représentations publiques lors de la Cavalcade de Fleurus.

"La Maison Maternelle Fernand a remporté l'année dernière un prix du Fonds Reine Mathilde de 7.400 euros pour l'organisation d'animations musicales à destination des enfants résidents dans le centre. L'ensemble des encadrants formé de l'animateur musical Zenon et des éducatrices ont participé a des ateliers. Le but était de convertir des objets en instruments de musique. Avec des boites de conserves, des bouteilles et des tuyaux, ils ont créé un petit orchestre. Aujourd'hui, leur travail est récompensé non seulement par le fait de faire partie des lauréats sur plus de 130 candidats mais aussi de la visite royale", ont expliqué la nouvelle et l'ancienne directrice.

Après avoir écouté la présentation du travail des éducateurs et des animateurs musicaux, la Reine Mathilde s'est entretenu avec les enfants. Elle a participé à des ateliers et s'est même prêtée au jeu en rejoignant l'orchestre Hakuna.

La Maison Maternelle Fernand Philippe est une asbl qui accueille pendant un court séjour, des femmes avec ou sans enfants afin de veiller à leur émancipation. Chaque année ce sont près de 300 femmes en difficulté qui franchissent les portent : "nous les aidons a retrouver leur dignité et leur permettons d'intégrer l'une des 75 places disponibles. Les difficultés rencontrées par les résidentes sont diverses mais tournent toujours autour d'une problématique de violence conjugale, de violence intrafamiliale ou encore de négligence parentale. Nous assurons également un suivi des personnes qui sortent afin de s'assurer que tout se passe au mieux dans leur nouveau logement."

Les activités de la Maison Maternelle rencontrent un tel succès que les enfants continuent à venir participer aux activités même s'ils n'y résident plus. L'obtention de ce prix permettra de poursuivre les activités entamée et d'aider à payer les animateurs pour la pérennité du projet musical.

Le projet et loin d'être fini car certains enfants seront dans le cortège du Carnaval de Charleroi en mars prochain.