Charleroi et sa périphérie, notamment Marchienne-au-Pont, regorgent d'endroits plus insolites les uns que les autres. "Moche" pour certains, mais "génial" pour d'autres : quand le passé industriel d'une ville qui a énormément perdu se fait rattraper par la végétation, cela donne un subtil mélange d'espoir et de désespoir, une vision presque post-apocalyptique qui a de quoi séduire!

Et ça, Nicolas Buissart l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle il s'est lancé dans des balades guidées pour les curieux, férus de beauté insoupçonnées ou autres photographes en quête de clichés intéressants. © Isa Lorent

C'est là qu'Isabelle Lorent entre en course. Elle y a participé récemment, même si la Carolo nous confie "avoir toujours eu envie de faire cette balade, sans en avoir eu l'opportunité jusque là".

"Ce que je trouve impressionnant, ce sont les usines en pleine ville. On les voit de loin, mais quand on est à côté on se rend compte à quel point c'est énorme, gigantesque même. Ca donne un paysage très particulier, qu'on ne voit pas régulièrement. De très sale et très urbain, on passe soudain à des coins super verts, comme les terrils, ça m'a surprise. Et la vue de là-haut est différente de ce qu'on a l'habitude de voir... c'est tout le point de vue sur la ville qui change", nous explique-t-elle. © Isa Lorent

Et ce, même si on pensait bien connaître Charleroi : "Je suis Carolo, mais j'ai redécouvert la ville sous un autre angle, avec des coins où je n'étais jamais allée, même des coins où je n'aurais jamais osé aller toute seule. Mais c'est génial, la ville évolue, via l'Eden, via la culture, via Nicolas Buissart aussi... on traverse certaines lignes qu'on n'aurait pas traversé il y a quelques années." © Isa Lorent

